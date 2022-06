MESSA A 4 VOCI DI GIACOMO PUCCINI – NELLA CATTEDRALE DI LUCCA

Domenica 5 giugno ore 21 nella cattedrale di S. Martino a Lucca. Ingresso gratuito.

Lucca, 4 giugno 2022 – Grazie alla sinergia tra il conservatorio “L. Boccherini”, Fondazione Festival Pucciniano e Arcidiocesi di Lucca è tutto pronto per il concerto che ripropone uno dei capolavori di Giacomo Puccini: la Messa a 4 voci per soli, coro e orchestra. L’appuntamento è per domenica 5 giugno alle ore 21 nella Cattedrale di Lucca. Protagonisti saranno i solisti Shoei Ushiroda (tenore) e Ivan Caminiti (bass-baritono), allievi della Puccini Festival Academy, assieme all’orchestra e al coro del “Boccherini”, diretti da Fabrizio Ruggero. Sara Matteucci, maestro del coro. L’ingresso in Cattedrale è libero e gratuito. Trattandosi di un concerto, all’interno della chiesa sarà necessario indossare una mascherina ffp2, come previsto dalla normativa vigente. Per questo evento di domenica 5 giugno, fondamentale è il sostegno di realtà quali la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il Gruppo Esedra e il patrocinio del Comune di Lucca.

Nel 1880 Giacomo Puccini conseguì il diploma di composizione proprio all’Istituto Musicale di Lucca, oggi conservatorio. In occasione di quell’importante traguardo, il giovane compositore, all’epoca ventiduenne, scrisse una Messa che fu eseguita per la prima volta a Lucca il 12 luglio 1880. La Messa, articolata nelle sei sezioni dell’ordinarium missae vale a dire Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, brilla di vitalità e dinamicità. La qualità musicale, l’energia e la freschezza di questo lavoro giovanile hanno spinto il compositore a citarlo in opere successive (Edgar e Manon Lescaut), garantendo una popolarità sempre crescente all’opera, dopo la sua riscoperta nel 1952.