Mercoledì di preghiera per la pace

Mercoledì 13 dicembre in tutto il territorio diocesano si terranno veglie di preghiera per la pace. Mons. Paolo Giulietti presiederà quella al Santuario della Madonnina a Capannori fissata per le ore 19. L’iniziativa rientra nella rassegna del Tempo di Avvento denominata «I mercoledì dell’alternativa», in cui l’Arcivescovo propone momenti «per aprire la mente e il cuore a prospettive di pace, e per invocare nella preghiera il dono della speranza». Il quarto e ultimo appuntamento di questa rassegna sarà mercoledì 20 dicembre, sul canale youtube della diocesi, quando alle ore 21 interverrà il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, su «Vivere con giustizia». Ricordiamo infine che durante questo Tempo di Avvento, in ogni comunità parrocchiale della Diocesi di Lucca, la raccolta delle offerte andrà alla Caritas diocesana per sostenere aiuti medici e sanitari per le persone e le famiglie impossibilitate a ricevere cure adeguate, per la mancanza di risorse.