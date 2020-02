Mercedes dice addio ad un suo famoso modello

Mercedes ha ufficializzato nelle scorse ore una decisione che era nell’aria da diverso tempo. A maggio infatti la casa automobilistica di Stoccarda metterà fine alla produzione di uno dei modelli che compongono la sua gamma. Ci riferiamo al pick up Mercedes Classe X che dunque tra pochi mesi non verrà più prodotto.

Si tratta di una decisione presa a causa delle scarse vendite del veicolo che non giustificavano una continuazione della sua presenza sul mercato. Anche questa mossa del resto rientra nella riduzione dei costi portata avanti dal nuovo numero uno del gruppo Daimler,Ola Kaellenius.

A maggio cessa per sempre la produzione di Mercedes Classe X

La notizia dell’addio alla Mercedes Classe X è stata prima anticipata dal quotidiano tedesco Auto, Motor und Sport e poi confermata dalla stessa casa automobilistica di Stoccarda. Il veicolo basato sulla Nissan Navara non è stato fruttuoso per la società tedesca che a metà dello scorso anno ha deciso di non commercializzarlo in Nord America.

Anche in America Latina dove originariamente si pensava di produrre il veicolo, si è deciso alla fine di non commercializzarlo in quanto il prezzo elevato del pick up difficilmente avrebbe garantito vendite sufficienti in quel continente. Alla fine secondo Auto, Moto und Sport circa 15 mila unità di questo veicolo sono state vendute in Europa, Australia e Sud Africa.

Si tratta dunque di un vero e proprio flop per la casa tedesca che in fase di lancio pensava di poter fare molto di più con questo suo modello. Attualmente Mercedes Classe X viene assemblato nello stabilimento di Barcellona in Spagna, accanto a Nissan Navara e Renault Alaskan. A fine maggio però la sua linea di produzione sarà fermata definitivamente. In Europa la versione entry level del veicolo di Mercedes partiva da un prezzo di oltre 33 mila euro.