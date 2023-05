Mercato del Carmine: partono le richieste di liberazione locali.

Buchignani e Granucci: “Concessioni scadute dal 2012, abbiamo offerto le licenze, ma i locali devono essere liberati per non arrecare un danno di 4 milioni alla città”

Mancano circa due mesi all’inizio del cantiere nel Mercato del Carmine, nel quale verranno eseguiti i lavori di miglioramento sismico e di restauro nella parte del chiostro e solo uno dei cinque esercenti ancora presenti nella struttura sembra voler prendere in considerazione la licenza trasferibile attribuita dalla giunta per garantire un titolo economicamente riconosciuto e la possibilità di continuare ad esercitare l’attività all’interno del centro storico di Lucca. Già da ieri l’amministrazione comunale ha provveduto a inviare la richiesta di liberazione dei locali per posta elettronica certificata rimanendo in attesa delle adesioni degli operatori.

“Di fronte alla possibilità di terminare il recupero in pochi anni di uno dei principali contenitori del centro storico che sarà a disposizione di lucchesi e visitatori, l’amministrazione comunale ha il dovere, nei confronti dei cittadini, di privilegiare sempre l’interesse pubblico – affermano gli assessori ai lavori pubblici e al commercio Nicola Buchignani e Paola Granucci – i lavori devono partire entro circa due mesi per non far perdere alla città il finanziamento PNRR di oltre 4 milioni di euro: un’occasione irripetibile per Lucca. A fine del progetto, il cui iter è stato avviato dalla precedente amministrazione, con la conclusione dei lavori la struttura risanata sarà consegnata al vincitore della procedura di evidenza pubblica, la ditta 4223 srl che si occuperà della gestione e valorizzazione dell’importante complesso monumentale e commerciale”.

“L’amministrazione comunale in questi mesi si è impegnata per facilitare la ricerca di soluzioni che garantissero la continuità delle attività commerciali ancora presenti che – è comunque bene ricordare – hanno concessioni scadute da undici anni (2012) e in tutto questo tempo hanno riconosciuto al Comune solo un’indennità di occupazione agevolata non certamente paragonabile ai prezzi di mercato. L’amministrazione, oltre a seguire e sollecitare il dialogo fra i 5 esercenti e i nuovi gestori di 4223 srl per favorire la migliore soluzione fra tutti, ha voluto offrire eccezionalmente qualcosa in più: ha messo a disposizione una licenza per ogni operatore, in deroga alla moratoria per il centro storico con il valore economico che questa comporta, al fine di consentire la continuità lavorativa durante il cantiere in attesa di possibile ricollocazione nel progetto di 4223 srl”.

L’amministrazione ha il dovere di garantire un interesse collettivo e superiore. Se i locali non saranno sgomberati per consentire l’inizio del cantiere e la città di Lucca dovesse perdere oltre 4 milioni di euro del finanziamento PNRR, l’amministrazione sarà costretta a rivalersi su chi ha impedito la partenza del cantiere”.