Mercato del Carmine: il Comune è impegnato a far partire il cantiere di restauro

Mercato del Carmine: il Comune è impegnato a far partire il cantiere di restauro

In merito all’annullamento dell’ordinanza riguardante lo sgombero del Mercato del Carmine per l’avvio del cantiere di restauro, l’amministrazione comunale sta valutando attentamente con i propri tecnici e legali il percorso necessario all’avvio dei lavori programmati e per garantire lo svolgimento degli stessi.

Il restauro del grande complesso architettonico e la sua nuova valorizzazione sono un obiettivo strategico dell’intera città e il finanziamento PNRR da 4 milioni non può essere perso perché rappresenta un’opportunità irripetibile per evitare che il degrado della struttura prosegua per altri decenni.

Il Comune di Lucca ha il dovere di privilegiare l’interesse pubblico e, il prolungarsi dell’occupazione dei fondi – in una zona dell’edificio peraltro a rischio di inagibilità – rende sempre più urgente l’avvio dei lavori per non mettere in pericolo il rispetto delle già stringenti tempistiche a cui è sottoposto il finanziamento PNRR.