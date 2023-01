Mercato antiquario, bando per 22 nuove concessioni

Sarà aperto fino al 20 gennaio il bando indetto dal Comune di Pietrasanta, attraverso l’ufficio Suap, per il rilascio di 22 nuove concessioni destinate agli operatori del mercato antiquario, in programma ogni prima domenica del mese nell’area antistante le piazze Statuto e Crispi.

“A novembre – ricorda l’assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani – abbiamo approvato il nuovo assetto del mercato dell’antiquariato con l’intento di rinnovarlo e rilanciarlo, per farne un’esposizione di qualità sempre maggiore e capace di diventare un attrattore autonomo anche in senso turistico. Il primo passo è stato valorizzarne la posizione, grazie alla riqualificata piazza Statuto; poi la nuova conformazione, con un organico complessivo di 26 posteggi, 4 in vigenza di concessione e 22 liberi”.

Proprio per assegnare questi ultimi è stata indetta la procedura di selezione, rivolta a imprenditori individuali o società e che attribuirà le concessioni per una durata di 12 anni.

Tutta la documentazione (il bando, la domanda di partecipazione e la planimetria) è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” e all’albo pretorio.

Le domande possono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pietrasanta@postacert. toscana.it e solo utilizzando i modelli predisposti.

