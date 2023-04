Mercatini di Tonfano e Fiumetto, bandi in scadenza

Ultimi giorni per partecipare ai due bandi pubblici che individueranno, ciascuno, un gestore per i mercatini che l’amministrazione comunale ha calendarizzato a Tonfano e Fiumetto per i prossimi mesi. A Tonfano, le date di svolgimento programmate sono 20-21 maggio, 3-4 giugno, 1-2 luglio, 12-13 agosto e 2-3 settembre 2023, sempre in piazza XXIV Maggio e dalle 10 alle 23; a Fiumetto, invece, in piazza D’Annunzio e con stesso orario, sono stati individuati i giorni 10-11 giugno, 8-9 luglio e 19-20 agosto 2023.

Entro mercoledì 5 aprile consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro possono presentare domanda attraverso il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (sezione bandi di gara e contratti): per l’invio della documentazione, sottoscritta e completa di tutti gli elementi richiesti, è prevista la modalità telematica, attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata comune.pietrasanta@postacert. toscana.it o la consegna a mano, chiusa in un plico, all’ufficio Suap, specificando l’oggetto del bando, riportato nel modulo di domanda.