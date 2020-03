Mercati: garantito solo il servizio per i generi alimentari

Mercati confermati sul territorio comunale solo per i generi alimentari. Lo stabilisce un’ordinanza comunale in linea con i provvedimenti per il contenimento del Coronavirus e la limitazione degli spostamenti.

Restano aperti i mercati contadini di Marlia e di Capannori, che dovranno assicurare le debite distanze tra un banco e l’altro e tra i clienti, mentre i mercati settimanali generalisti resteranno aperti solo con i banchi di generi alimentari per garantire un presidio alimentare all’aperto.

La finalità del provvedimento in vigore da oggi (mercoledì) e fino al prossimo 3 aprile è quella di evitare l’affollamento delle persone che si crea durante i mercati generalisti e, allo stesso tempo, garantire punti vendita di generi alimentare all’aperto per l’approvvigionamento essenziale.