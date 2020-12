MERCATI CONTADINI DI NATALE A MARLIA E CAPANNORI.

MERCATI CONTADINI DI NATALE A MARLIA E CAPANNORI. POSSIBILE FARE LA ‘SPESA SOSPESA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Sabato 19 e mercoledì 23 dicembre

Edizione natalizia per i mercati contadini di Marlia e di Capannori. L’iniziativa ‘Mercato contadino di Natale’ promossa in collaborazione con il Comune si svolgerà a Marlia, nella sede dell’ex mercato ortofrutticolo, sabato 19 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, mentre a Capannori, in piazza Aldo Moro, si terrà mercoledì 23 dicembre sempre nello stesso orario. I cittadini potranno acquistare frutta e ortaggi freschi e molti altri prodotti agroalimentari a chilometro zero e, allo stesso tempo, compiere un gesto di solidarietà lasciando una ‘spesa sospesa’ che le associazioni di protezione civile provvederanno a consegnare alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà segnalate dai centri di ascolto del territorio della Caritas. Ai mercati saranno presenti anche alcune realtà locali, tra cui ‘Daccapo’, il Centro di Riuso solidale, e la Commissione Pari Opportunità del Comune che promuoveranno la loro attività.

“I mercati contadini di Natale hanno un duplice obbiettivo – spiega l’assessore alle attività commerciali, Serena Frediani-. Da una parte promuovere i prodotti di filiera corta e sostenere i produttori e quindi l’economia locale e, dall’altra, dare un aiuto concreto alle famiglie del territorio che si trovano in maggiore difficoltà economica. Obbiettivi entrambi molto importanti in questo delicato momento dell’emergenza sanitaria. Ringrazio gli operatori dei mercati per la disponibilità ad accogliere l’iniziativa della ‘spesa sospesa’, insieme alle associazioni di protezione civile e alla Caritas”.