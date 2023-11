Mercanti (Partito Democratico): “Il no alle case popolari fronte Mura è coerente con la mercificazione della città”

Mercanti (Partito Democratico): “Il no alle case popolari fronte Mura è coerente con la mercificazione della città”

“ ‘Le case popolari vista Mura noi non le vogliamo’. Così si esprime il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Lucca”. A commentare è la consigliera regionale Valentina Mercanti (Partito Democratico).

“ ‘Anche i poveri hanno bisogno della bellezza’ sostiene Papa Francesco. Non la pensa così la destra lucchese, che arriva a sostenere in consiglio comunale che le case popolari vista Mura non vanno bene. Riconosco una coerenza in questa presa di posizione con il modo di governare di questa amministrazione comunale, tutta improntata sullo sfruttamento della città, sulla sua mercificazione, sempre più all’opera per sostituire il concetto di comunità con quello di brand.

Non è il cittadino a essere al centro dell’attenzione. Se poi il cittadino in questione non ha neanche possibilità economiche, allora è proprio bene che stia in disparte, il meno visibile possibile.

È davvero questa la città che vogliamo?

Davvero possiamo accettare che la nostra città, che ha sempre dimostrato di avere un cuore grande e di essere la capitale del volontariato e della solidarietà, possa attraverso i suoi rappresentanti dichiarare che le case popolari non devono avere vista Mura?

Ci stiamo avvicinando al Natale, oltre ad accendere le lucine e lavorare per la costruzione del brand Lucca, mi auguro che l’amministrazione lavori anche per accendere la luce nei cuori di chi la rappresenta, per provare magari a costruire più comunità.

Sono tempi difficili, non dimentichiamolo, non saranno le festine a salvarci, ma la nostra capacità di stare insieme”.