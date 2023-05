Mercanti (Partito Democratico): “Ballottaggi: questa giornata deve far riflettere il Pd Toscana. È inutile cercare colpevoli, c’è da lavorare da subito e farlo uniti”

“Senza dubbio quella di oggi per il Partito Democratico in Toscana è una giornata che ci deve far riflettere. Il Pd può e deve fare ancora di più, lavorando sulle alleanze e presentandosi con programmi che riescano a intercettare le difficolta di chi vive momenti molto complessi, cittadini e imprese”. A dirlo è la consigliera regionale e presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti, commentando così i risultati dei ballottaggi in Toscana.

“È inutile a mio avviso dare colpe, puntare il dito o dividerci al nostro interno: bisogna lavorare da subito e farlo uniti – spiega -. Non è bastata la vittoria alle primarie della segretaria Elly Schlein per far invertire il vento forte della destra su questi risultati, soprattutto nei capoluoghi oggi al voto, che sono rimasti tutti alla destra, anche dove la destra si era inizialmente presentata divisa”.

“Credo però – continua – che ci siano grandi margini per fare bene in futuro: per farlo serve che si apra una stagione all’interno del nostro partito, soprattutto a livello regionale, fatta di collaborazione e cooperazione: c’è bisogno del lavoro di tutte e tutti, nessuno escluso.

Dobbiamo portare avanti il buon governo della Regione e radicarci ancora di più sui territori: il prossimo anno ci sono tante elezioni amministrative, dobbiamo cambiare marcia.

E lo dobbiamo fare recuperando un rapporto con le persone, soprattutto con coloro che vivono momenti difficili, attraverso proposte concrete e azioni continuative nel tempo.

Ci dobbiamo essere sempre. Oggi non è il tempo di mettere alla porta qualcuno, di far sentire meno importante o superfluo qualcun altro. Oggi è il tempo di creare una squadra forte e radicata, guidata da un solo obiettivo: far crescere il Partito Democratico e riportarlo alla vittoria”.

“Infine – conclude Mercanti – voglio rivolgere un grande ringraziamento alle candidate e ai canditati Pd toscani. E tanti complimenti a Riccardo Franchi, da oggi sindaco di Pescia”.