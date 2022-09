«Non serve di certo Forza Italia per “donare centralità a Lucca”. Il senatore Mallegni parla della città come se neppure sapesse che negli ultimi 10 anni è stata sede del G7 e luogo privilegiato di grandi concerti internazionali. Una città che ogni anno organizza una tra le manifestazioni più importanti e partecipate al mondo nel settore del fumetto e del videogioco e vanta un’offerta culturale ricca e in costante aggiornamento. Vogliamo finirla di sminuire Lucca per biechi fini elettorali? Mi è chiaro che di recente il senatore sia più propenso al marketing che alla politica, ma eviti di vendere fumo sulla pelle del nostro capoluogo» – così il Consigliere regionale PD Valentina Mercanti sulle dichiarazioni rilasciate dal senatore Mallegni.