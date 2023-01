MENÙ DI SAN BIAGIO, ULTIMI GIORNI PER ADERIRE

Pietrasanta_Ultimi giorni (il termine è venerdì 13 gennaio) per aderire al menù a tema che l’ufficio turismo del Comune di Pietrasanta, in occasione della festività di San Biagio, propone di comporre ai ristoratori del territorio.

Come consuetudine, infatti, nel periodo di celebrazioni per il Santo patrono tutti i locali vengono invitati a creare un menù ad hoc, con prodotti e ricette della tradizione pietrasantina da offrire agli avventori in un periodo compreso fra il 30 gennaio e il 5 febbraio.

Per formalizzare l’adesione, che è gratuita, i ristoratori interessati devono inviare una mail all’indirizzo turismo@comune.pietrasanta.lu.it contenente i dati generali e di contatto del proprio locale, la proposta di menù, il costo a persona e la durata della promozione. Le copie della “carta di San Biagio” saranno disponibili presso la biblioteca comunale oppure all’ufficio Urp, in piazza Matteotti. Ulteriori informazioni allo 0584 795274.