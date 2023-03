Chiuderà, domenica alle 17, il poeta e scrittore Davide Rondoni

MENTINCLUSIVE: SI AVVICINA IL GRANDE EVENTO GRATUITO

SU DIDATTICA TRA OPPORTUNITÀ E DIVERSITÀ

Appuntamento sabato e domenica nell’area medicea di Seravezza

SERAVEZZA – Laboratori, workshop, proposte editoriali, conferenze e l’attesa partecipazione del poeta e scrittore Davide Rondoni che parlerà di scuola, giovani e inclusione.

Seravezza si appresta a vivere, sabato e domenica (25 e 26 marzo), un week end all’insegna di esperti e operatori nell’ambito scolastico ed educativo, in occasione di “Mentinclusive: didattica tra opportunità e diversità”.

Due giornate piene di appuntamenti – dalle ore 9 alle 18.30 – tutti gratuiti, per offrire un’occasione di approfondimento sulle tematiche oggetto dell’evento, attraverso l’ascolto di esperti, il confronto e la condivisione di esperienze.

“Una iniziativa unica nel suo genere – spiega Valentina Mozzoni, assessore all’inclusione sociale – che abbiamo voluto proporre come momento di incontro per gli operatori del settore ma anche per tutti coloro che sono interessati alla didattica, alla diversità e all’inclusione. Non dimenticando che inclusione non presuppone solo l’inserimento di quanti hanno disabilità ma anche di quei soggetti che vivono situazioni difficili, come l’emarginazione sociale o il disagio giovanile”.

Fenomeni purtroppo sempre più in crescita, per questo l’evento seravezzino – che sarà inaugurato sabato alle ore 9.30 – vuole proporsi come appuntamento ad ampio raggio tematico e territoriale, punto di riferimento per quanti intendono approfondire l’argomento e, al contempo, fare rete grazie anche al loro prezioso apporto esperienziale e culturale.

Le due giornate si articoleranno attraverso laboratori, workshop, presentazione di libri e tante altre occasioni di conoscenza e di sensibilizzazione, grazie a importanti realtà che hanno aderito al progetto come l’Università di Pisa e l’University Press.

“L’evento – aggiunge Mozzoni – è organizzato dall’assessorato all’inclusione sociale e alla pubblica istruzione con la preziosa collaborazione della Fondazione Terre Medicee e dell’Accademia di Belle Arti di Carrara oltre che con il coinvolgimento di tante altre realtà e di singoli che concorreranno a un arricchimento reciproco, per perseguire l’obiettivo comune di favorire l’inclusione sociale dalle scuole dell’infanzia sino all’Università, per una scuola e una società capaci di rispondere alle diverse problematiche con progetti mirati ed efficaci”.

Oltre alle tematiche proposte nelle numerosissime sessioni di lavoro, c’è molta attesa per l’appuntamento che concluderà l’evento: la conferenza del poeta e scrittore Davide Rondoni, in programma alle ore 17 di domenica alle Scuderie Granducali e anch’essa a ingresso gratuito.

Gli organizzatori invitano a prendere visione del programma dettagliato (cliccando qui) e a prenotarsi ai singoli appuntamenti, così da garantirsi un posto nelle sessioni di proprio interesse.