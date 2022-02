Mensa della Solidarietà di Segromigno in Monte 

Ormai abbiamo capito che la situazione si è notevolmente complicata e che purtroppo ancora per alcune settimane almeno dobbiamo aspettarci numeri elevati.

Per nostra fortuna Caritas Diocesana Lucca ci ha messo a disposizione i locali parrocchiali di San Pierino, dove chi vuole ed è in possesso del green pass può sedersi ad un tavolo e consumare la cena seduto.

Il gruppo di turno, il numero 1, ha preparato pasta al tonno, pollo arrosto donato dal Minimarket Sigma di Gabriella Giusfredi con patate ( per coloro che non mangiano carne hanno messo il tonno) dolci donati da Pasticceria “Il girasole” Pasticceria “DA Piero” , la frutta donata da Frutta e verdura lencioni stefania e il pane del Panificio Martinelli di Andrea Martinelli

Le cose in più sono state portate alle suore in Via dei Fossi.