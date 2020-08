MENOMALE C’È L’OPPOSIZIONE! A PIETRASANTA

MENOMALE C’È L’OPPOSIZIONE! A PIETRASANTA

Apprendiamo con un po’ di perplessità l’annuncio dell’Amministrazione Giovannetti, che si fregia

di questa “nuova idea” consistente nell’installazione di cinque attraversamenti pedonali “smart”

sul nostro territorio.

In realtà la maggioranza si dimostra ancora una volta incapace di produrre una propria proposta

valida per il miglioramento della città!

Era lo scorso novembre infatti quando, a seguito di una serie di incontri con la cittadinanza

durante i quali ci fu evidenziato il problema della sicurezza stradale, lanciammo una raccolta firme

nella frazione di Vallecchia, con cui chiedevamo a Giovannetti di migliorare la qualità

dell’illuminazione, del manto stradale e l’installazione di alcuni attraversamenti pedonali

intelligenti.

Sono passati oltre sette mesi da quando protocollammo le oltre 150 firme raccolte e ancora nulla

è stato fatto per migliorare la situazione di Vallecchia.

Ignorare le richieste fatte da un’intera frazione del Comune che è chiamato ad amministrare mette

in luce l’incapacità di Giovannetti di avere contezza di tutto il territorio comunale.

Ogni frazione ha diritto ad essere amministrata correttamente, sviluppando un miglioramento

della propria qualità di vita. Per questo motivo torniamo a chiedere che la voce delle oltre 150

firme raccolte venga ascoltata.

Partito Democratico di Pietrasanta

Insieme per Pietrasanta

Progetto Pietrasanta 2023