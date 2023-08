Meno turisti e meno soldi spesi – l’estate anomala della Versilia

CAMAIORE – Dalla carenza di personale alla mancanza di clienti. E’ la parabola di questa anomala stagione estiva in Versilia che pure nella settimana di Ferragosto viaggia a ritmo lento. Con ripercussioni sull’occupazione e timori per la rincorsa dei prezzi

Che ci sia stato un calo di presenze in Versilia – a Ferragosto e per tutta la stagione – è innegabile. Tra il 5 e il 10% in meno stimano le varie associazioni di categoria. I turisti non mancano, ma non c’è il sold out del 2021 e del 2022. Il boom di affitti estivi registrato in inverno e a primavera aveva generato aspettative altissime, che si sono infrante contro il muro dell’inflazione del richiamo delle mete low cost estere. Escluso il settore del lusso, c’è meno gente e con meno soldi da spendere.

Una flessione che ha avuto anche ricadute occupazionali su un settore dove già a febbraio si lamentavano difficoltà a trovare personale.. che poi in realtà non sempre è servito. C’è poi la corsa dei prezzi, dalle camere agli apertivi agli ombrelloni. Rincari non sempre giustificabili.