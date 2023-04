Meno quattro al termine. Tante sono le partite che ancora si devono giocare per delineare con precisione sia la testa che la coda della classifica.

Olimpia Legnaia – Bcl

Il Bcl, per nulla sicuro della sua posizione di classifica è ormai al rush finale, con il match di sabato a Firenze, inizia una vera e propria caccia, alla conquista di punti che consolidino la sua attuale posizione di classifica, se non addirittura a migliorarla.

E’ una corsa che il Bcl non fa da solo, ad insidiare la sua posizione c’è la Mensana Siena, il Bama Altopascio e il Costone Siena, quattro squadre in lotta, nel tentativo di rimanere agganciate alla zona play-off.

Il primo dei quattro match che aspettano il Bcl è, senza ombra di dubbio, il più difficile, ostico e complicato, sabato sera alle 21:15 giocherà in trasferta contro l’Olimpia Legnaia, una delle squadre in – pole position – per il passaggio diretto nella nuova categoria interregionale.

Il Legnaia ha una percentuale di vittorie casalinghe, davvero importante, 10 su 13 le partite vinte, trasformando il Palafilarete in un vero fortino che il suo comandante Zanardo ha reso quasi inespugnabile.

Nel girone di ritorno, i percorsi del Bcl e Legnaia, sono, tutto sommato abbastanza simili: 7 vittorie su 11 per i biancorossi e 8 su 11 per i gigliati, ambedue hanno perso con Cecina ed Arezzo, il Bcl ha perso poi con Spezia e Virtus, ma ha vinto con Castelfiorentino, Legnaia invece, ha perso con Castelfiorentino, ma vinto con Spezia e rifilato una sonora sconfitta alla Virtus, costata la panchina a coach Franceschini.

Queste premesse che lasciano almeno uno spiraglio ad un ipotetico blitz in terra gigliata, hanno dato maggiore slancio al lavoro svolto in palestra per prepararsi bene su come approcciare la partita.

Nalin con la sua proverbiale schiettezza va dritto al dunque “ E’ inutile girarci intorno, Legnaia a parer mio è la più forte del campionato, lo si è visto bene nelle ultime partite, è andata vicinissima a vincere con Cecina, sciupando un ottima partita nel finale, ha poi umiliato la Virtus Siena, dandogli a fine partita una pesante differenza canestri. Noi andremo a giocare contro una vera corazzata. Legnaia era già un ottima squadra, quando la incontrammo all’andata, poi, da quando ha inserito Quaglia e Cherubino è diventata quasi imbattibile, specialmente in casa.”

All’andata tutto sommato non andò male, venne fuori una buona partita, sporcata nel finale da alcuni errori che permisero ai fiorentini di espugnare il Palasport di Lucca, da allora le cose sono cambiate, la squadra è in fiducia e ha più consapevolezza di se, concetti che ritroviamo anche nelle parole del coach

“ Quando incontrammo il Legnaia a Dicembre, uscivamo da una brutta batosta, presa con Spezia e con il morale sotto i piedi, malgrado questo facemmo un’ottima partita, oggi tutti i ragazzi sanno esattamente cosa fare in campo, hanno tutti maggior fiducia nelle loro capacità e più fame, noi non abbiamo paura di nessuno e ce la giocheremo fino in fondo.

Palla a due, alle 21:15 al Palafilarete di Firenze, arbitreranno l’incontro il Sig. Dori di Arezzo e il Sig. Celentano sempre di Arezzo.