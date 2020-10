Memorie di Pietro Barsotti

MEMORIE di PIETRO di Anna Guidi

Il 14 ottobre è morto a 94 anni Pietro Barsotti, figura di spicco a Viareggio dove aveva ricoperto incarichi nella amministrazione della Sanità e nel sindacato e dove si era prodigato fino all’ultimo per mantenere viva la memoria del periodo più tragico della storia della Versilia: l’estate del ’44. Fra i tanti incontri con gli studenti, quello più recente all’Istituto Nautico di Viareggio. Pietro, che teneva con cura un ricco un archivio, ne conservava il filmato. Lo incontrai nella sua casa di Viareggio il 17 agosto scorso, a pochi giorni del suo compleanno (era nato il 21 agosto 1926) con Olga Tartelli, affettuosamente circondato da figlie e nipote. Ci rese partecipi dei suoi ricordi, un patrimonio per tutti. Con sorprendente lucidità non disgiunta da visibile emozione e inalterato coinvolgimento, riferì la sua esperienza di partigiano. Un partigiano giovanissimo, diciassettenne, che entrò nel movimento nella scia di un sacerdote. Il babbo, raccontava Pietro,“che mi portava alla Messa, mi mise vicino a Don Luigi Angeloni, andavo da lui a lezione di latino e lui mi mandava in giro a portare le comunicazioni del CNL, facevo la staffetta e partecipavo alle riunioni nella farmacia Tobino”.

Militante nell’azione Cattolica, fu dunque un partigiano “ bianco” e, finita la guerra, esponente della D.C. Dalle sue parole che, registrate quel giorno, ho riascoltato stamani con commozione, emerge il trauma per Sant’Anna, il senso di colpa per non aver fatto abbastanza, il dispiacere per una ricostruzione mai completa. “Se hai un tuo tabù ( e l’eccidio del 12 agosto ’44 per Pietro è un trauma non elaborato e non superato) ogni volta che passi davanti a un luogo , a un monumento che porta a quello, non c’è sfogo, perché non c’è nessuno che ti dice ‘è andata così.’” Per lui e per la sua squadra, che stava sul Prana, non c’era nessuna versione ufficiale, la resistenza in Toscana e in Versilia era spezzettata, ogni capo tendeva ad andare per conto suo, il CNL lavorava per evitarlo. Le componenti erano tante: i comunisti il gruppo più affiatato e c’erano anche gli anarchici. “Senza di noi non ci sarebbe stata la Resistenza, il popolo si è rivoltato all’ultimo momento”. Pietro insisteva anche sul contributo fondamentale degli Alleati. Nel corso del colloquio nomi e dettagli di luoghi: Vera Vassalle, Manfredo Bertini, il preside Del Freo, il passo di Sant’Antonio, Casoli, i cadaveri appesi sulla via del Quiesa, Sant’Anna che pesa come un macigno. E la versione ufficiale che non convince e l’anima scava ancora alla ricerca di verità.

Fra i tanti ricordi, ora che Pietro sta guadando il fiume per l’Oltre, riferisco quello che rimanda ad un altro fiume, al Secchia che scorre presso Fossoli dove Pietro, rastrellato con altri duecento, fu indirizzato per una sosta prima di procedere per la Germania. Un bombardamento scompiglia l’operazione, i prigionieri fuggono dal camion, Pietro si trova a tu per tu Salieni, un russo, che vedendogli in mano la corona del rosario pronuncia “amen”. Ma amen non è: da alcuni che conoscevano il luogo impara il modo di salvarsi: respirare, calati del tutto nell’acqua, in una canna sottile tagliata allo scopo, con tanto di foglie in punta. Restando perfettamente immobili non si viene scoperti. E così fu. Traversando l’Emilia Romagna “in transumanza, perché cercavamo mucche e mele”raggiunse l’Abetone e da lì san Pellegrino, Castelnuovo e casa.

Un saluto a Pietro da me e da Olga e le nostre condoglianze alla famiglia.