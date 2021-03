Memoria: l’Amministrazione comunale ha reso omaggio alle vittime innocenti delle mafie

«Dobbiamo essere riconoscenti ai magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto e a tutti gli eroi che come loro hanno combattuto la mafia: grazie per averci indicato la strada. Una strada di legalità che vogliamo continuare a percorrere con convinzione». Così il sindaco Riccardo Tarabella domenica mattina nell’omaggio che l’Amministrazione comunale di Seravezza ha reso alle vittime innocenti delle mafie nella giornata nazionale della memoria e dell’impegno a loro dedicata. In piazza Falcone, Borsellino e Caponnetto presso la Croce Bianca di Querceta sono intervenuti per la cerimonia anche la vicesindaco Valentina Salvatori, il presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi, l’assessore Giacomo Genovesi, il comandante della locale stazione dei Carabinieri luogotenente Pino Pigliacelli e una rappresentanza della Polizia Municipale.