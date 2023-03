Meloni, con grandissima ironia, imita se stessa da Fiorello

È lei o non è lei? Si potrebbe dire parafrasando il celebre titolo del libro di Ezio Greggio che spesso usava ed usa, questa gag esilarante.

Che si concludeva con: cerrrto che è Lei!

Chi? Giorgia Meloni che, con grandissimo spirito ironico si è prestata ad una scenetta,, penso studiata ed ideata da Fiorello, ha chiamato in diretta nel suo programma Viva Rai2, in onda questa mattina, Fiorello, spacciandosi per una presunta “imitatrice” di se stessa cioè della premier Giorgia Meloni, ma in molti hanno pensato che in realtà si trattasse della leader di Fdi in persona. Mentre in molti sono rimasti dell’idea che si trattasse davvero di una controfigura.

Ma alla luce dei fatti, è stato così: dopo i tempi di Noschese o di quando per un presunto accenno ironico al Presidente della Repubblica Gronchi caduto da una sedia si licenziavano Tognazzi e Vianello dalla Rai, un Premier è intervenuta imitando se stessa.

Lo showman, che sta ottenendo un grande successo con questo spettacolo, ha scherzato con l’interlocutrice chiedendole di rifare l’intervento di Venerdì scorso all’assemblea della Cgil e Lei si è prestata, pronunciando l’ormai famosa frase: “Non sapevo che Ferragni fosse un metalmeccanico”.

Poi ha proseguito con il celebre slogan “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana…”, precisando però di non poterla fare uguale perché: “Non la posso fare uguale, quella strillava come una matta…”.

Poi Fiorello Le ha chiesto per chi votasse e Lei ha risposto: “A sinistra”, prima di lasciarsi andare ad una risata che lascia pochi dubbi sul fatto che si trattasse della vera premier. “Alle Primarie ha votato?”, ha quindi domandato Fiorello: “No, non ho votato”, la replica. Poi alla domanda se sapesse imitare anche Elly Schlein, la presunta imitatrice ha risposto: “No, io so imitare solo la Meloni!”.

“Giorgia, magari ti richiameremo qualche volta, eh”! ha concluso Fiorello. “Quando volete!”, si è prestata Lei.