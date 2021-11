Melagrana: il frutto dell’autunno ricco di nutrienti per la salute e la bellezza

La melagrana è considerata nella storia il frutto della lussuria, della ricchezza e della fertilità. Il colore lucido, brillante e scarlatto dei suoi semi la rendono un prodigio prezioso di Madre Natura ed ancora oggi alla “mela con semi” vengono riconosciute delle vere e proprie virtù medicamentose in quanto ricco di vitamine ed antiossidanti.

Proprietà

Il frutto esteticamente più bello dell’autunno è un vero e proprio toccasana: la melagrana contiene il 20% di fabbisogno giornaliero di vitamina C. A questa si aggiunge la presenza di vitamina K, vitamina B, proteine, carboidrati oltre che minerali tra cui ferro, calcio, magnesio, fosforo. Per le donne sempre attente alla linea segnaliamo che la melagrana contiene poche calorie: solo 60 kcal per 100 grammi.

Contrasta la depressione

Secondo gli studi della cromoterapia il colore dei cibi influisce sull’umore: i cibi rossi, come la melagrana, sono anti-depressivi. In autunno, la stagione dei cambi di temperatura, delle giornate grigie, della stanchezza è il frutto ideale per darci un po’ di vitalità.

Benefici antitumorali

Ciò che caratterizza la melagrana è l’elevato potere antiossidante. Recenti studi hanno associato alla melagrana la proprietà antitumorale: l’alta presenza di tannini e polifenoli, permette alla melagrana di svolgere una forte azione contro i tumori, riducendo i radicali liberi. Sono stati riscontrati, in particolare, effetti che contrastano il tumore al seno e alla prostata.

Protegge dai raggi UV

Le antocianine contenute nel succo della melagrana proteggono contro i danni causati dai raggi UV che, come risaputo, costituiscono una delle cause principali di cancro alla pelle.

Amica del cuore

Tra le numerose proprietà, la melagrana fa bene anche al cuore: il suo succo agisce come anticoagulante riducendo il rischio di arteriosclerosi e prevenendo le malattie cardiovascolari.

Diuretica

Ricordiamo, inoltre, le funzioni diuretiche e astringenti: l’assunzione di melagrana riduce i disturbi gastrici, i parassiti intestinali, la diarrea e le emorroidi.

Antiage

La melagrana ci rende più giovani: grazie agli antiossidanti e alle numerose vitamine, il frutto rosso di stagione protegge la pelle e rigenera le cellule rallentando l’invecchiamento e riducendo i segni del tempo.