Medicina: seconda edizione Premio Scaglietti-Dini, pubblicato bando rivolto ai giovani ortopedici

Pubblicato il bando della seconda edizione del Premio Scaglietti-Dini. Il premio, promosso dal Comune di Pietrasanta su iniziativa di Fernando Colao, chirurgo ortopedico di fama della Scuola Ortopedica di Firenze, è dedicato alla memoria di Oscar Scaglietti e Piero Dini, insigni professori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, ed è riservato a laureandi e laureati in medicina e chirurgia che abbiano orientato la propria formazione professionale verso la branca chirurgico-ortopedica o di ortopedia clinica. La prima edizione del premio fu assegnata nel 2019 al giovane pietrasantino, Andrea Bertuccelli. Il Premio si propone di spingere le risorse scientifiche giovanili a restare sul territorio toscano, trovando nella tradizione della Scuola Ortopedica Fiorentina un valido e consolidato stimolo, ma anche di riaffermare, tra i suoi obiettivi, la salute e la qualità della vita dei cittadini. “Qual è il legame di Pietrasanta con questo Premio? – ricorda il primo cittadino, Giovannetti – La città ha ospitato per molti anni presso l’ospedale civile Lucchesi una costola della Scuola Ortopedica Fiorentina con importanti primari, tra i quali si ricordino il dottor Panichi e il professor Palego. E’ un premio che mette al centro i giovani medici e da prestigio alla nostra città”.

Possono presentare domanda di partecipazione i laureati e i laureandi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia di tutte le università italiane, che non abbiano compiuto i 35 anni al 31.12.2021 e che abbiano già orientato la propria formazione professionale, o intendano farlo, verso la branca di ortopedia sia essa chirurgica ortopedica o clinica.

I candidati, a corredo della domanda di partecipazione da compilare secondo le indicazioni contenute nel bando e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta (per informazioni turismo@comune.pietrasanta.lu. it – tel. 0584 795278), dovranno inviare un elaborato scientifico di argomento attinente alla branca di riferimento del Premio, senza limitazioni alle aree di trattazione.

I candidati dovranno inoltre produrre: curriculum vitae, copia del certificato di laurea o di iscrizione all’Università per i laureandi, copia di un documento di identità in corso di validità, autorizzazione liberatoria relativa alla presentazione dell’elaborato inviato in ambito scientifico.

Le domande di partecipazione, correttamente compilate, corredate dall’elaborato scientifico e da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire alla Segreteria del Premio inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 30 novembre 2021.

A giudicare gli elaborati sarà un comitato scientifico, composta dal sindaco Alberto Giovannetti, presidente onorario, da Fernando Colao, presidente del comitato scientifico, da tre esperti e docenti universitari in materia attinente l’ortopedia e la traumatologia, la fisiatria e la psicologia clinica.

Al candidato vincitore andranno 1.500 euro e, soprattutto, la possibilità di frequentare un corso di formazione di 300 ore in sala operatoria chirurgico-ortopedica di cliniche od ospedali, con la possibilità di assistere a pratiche chirurgiche e cliniche ortopediche. La premiazione, con cerimonia pubblica si terrà a dicembre alla presenza del vincitore e di tutti i candidati.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts