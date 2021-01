Medicina, Roscani (FdI): eccellenza italiana sulla copertina della rivista “Cancers”.

“Con immenso orgoglio apprendiamo che un gruppo dell’Università di Pisa si è guadagnato la copertina della prestigiosa rivista “Cancers” per un articolo svolto nel campo dello studio dei tumori.

Ancora una volta le nostre eccellenze italiane si distinguono in tutto il mondo grazie all’impegno e alla competenza di tanti giovani che decidono di non lasciare la nostra Nazione.