Medicina dello Sport: sospesa l’attività ordinaria Lucca, 27 ottobre 2020 – Come già comunicato nei giorni scorsi, visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, in questi giorni anche il personale della medicina dello sport sta operando per le attività correlate alla prevenzione. Per quanto riguarda gli ambulatori di medicina dello sport di Lucca e Versilia, l’attività ordinaria è quindi momentaneamente sospesa, visto che il personale dedicato sta supportando i colleghi del servizio di Igiene per l’emergenza Covid. Sarà comunque cura dell’Asl contattare le persone che avevano programmato le visite medico sportive e ricollocarle in altra data. (sdg)