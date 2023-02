Medici di Famiglia, novità in arrivo per Lucca e provincia LUCCA, 24 febbraio 2023 – Al via nuovi incarichi per titolari di assistenza primaria nell’ambito della Piana di Lucca. In particolare: – Spinelli Clara (Aft Lucca Nord) ha iniziato il 20 febbraio con ambulatorio principale in Via Di Tiglio 742 e secondario nel centro storico (Corte Dell’angelo 15); – Bonini Martina (Aft Lucca Sud) a partire dal 27 febbraio con ambulatorio principale in Viale Marti 23 e secondario in Via Sarnanese 1831 (Ponte San Pietro); – Trivigno Mariangela (Aft Lucca Sud) a partire dal 27 febbraio con ambulatorio principale in Viale Marti 23; – Del Carlo Filippo (Aft Lucca Sud) a partire dal 2 marzo con ambulatorio principale in Viale Marti 23; – Bruschini Anna (Aft Lucca Nord) a partire dal 6 marzo con ambulatorio principale in Via Borgo Giannotti 405; – Menzano Roberto (Aft Lucca Ovest) a partire dal 6 marzo con ambulatorio principale in Via delle Tagliate 231/C; – Singh Harpreet (Aft La Francigena) a partire dall’8 marzo con ambulatorio principale in Via Papa Giovanni Paolo II (Altopascio) e secondario in Via Bruno Nardi 39 (Altopascio – Spianate); – Cardella Giacomo (Aft Lucca Nord) a partire dal 13 marzo con ambulatorio principale in Via Del Moro (Lucca, Centro Storico) e secondario in Via Di Tiglio 742; – Bertolucci Pietro (Aft Lucca Nord) a partire dal 13 marzo con ambulatorio principale in Piazza Cesare Battisti 114 (Ponte A Moriano); – Lapucci Letizia (Aft Lucca Sud) a partire dal 27 marzo con ambulatorio principale in Viale Castruccio Castracani 153; – Cavasini Irene (Aft Lucca Sud) a partire dal 27 marzo con ambulatorio principale in Viale Castruccio Castracani 153. L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite: – App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store) – richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico – Totem PuntoSI – sul sito Open Toscana Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.