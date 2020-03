Medici di famiglia, ecco chi lascia a Livorno, Cecina e Lucca PISA, 05 marzo 2020 – Nei prossimi giorni cesseranno gli incarichi di alcuni medici di famiglia. In particolare termineranno la loro attività:

– nell’ambito livornese Fabrizio Cioni (20 marzo) ed Emanuele Tattanelli (21 marzo);

– nell’ambito di Cecina Paolo Pifferi (1° aprile);

– nell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) Pier Luigi Gallia (30 marzo);

– nell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) Francesco Pellegrini (14 aprile);

– nell’ambito territoriale Lucca 2 (Altopascio; Montecarlo; Porcari, Capannori e Villabasilica) Luciana Mencacci (29 aprile); Tutti gli assistiti dovranno iscriversi negli elenchi di altri medici di famiglia e potranno farlo direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite: 1. Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone 2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store 3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione. In alternativa sarà necessario rivolgersi nelle sedi distrettuali agli sportelli che si occupano del servizio di anagrafica.