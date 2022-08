Mediceo Live Festival, il festival pop dell’estate versiliese.

L’area del Palazzo Mediceo di Seravezza oltre a essere un bene culturale di valore storico e artistico inestimabile vuole diventare con questo festival uno spazio aperto ai giovani. Un festival pop che mostri un modo nuovo di guardare alla società e ai nuovi stili di comunicazione, portando sul palcoscenico artisti e generi musicali molto differenti tra di loro, dall’hip hop all’indie rock alla musica da film.

Dal 4 al 9 di agosto molti artisti della scena indipendente italiana si esibiranno sul palcoscenico del Mediceo Live Festival insieme ad alcuni dei nomi più famosi della musica contemporanea nazionale. Parteciperanno a questa prima edizione gli Psicologi, il duo rap indie che nel 2019 è stato una vera e propria rivelazione, aprirà il loro concerto la cantautrice toscana, Giulia Mutti, venuta alla ribalta nel 2018, con il brano Almeno Tre a Sanremo Giovani. Chiello il nuovo enfant terrible della trap il cui suo secondo disco, Oceano Paradiso, ha ricevuto il plauso di tutta la critica, sarà accompagnato da un’esibizione dei Bnkr44 che ultimamente hanno aperto il concerto di Blanco.

Sul palcoscenico del Mediceo Live Festival sarà omaggiata la musica per film con la monumentale messa in scena del Morricone Film History. Un’orchestra di quaranta elementi e un numeroso coro per questo spettacolo tributo che scompone la realtà del grande maestro Ennio Morricone in un caleidoscopio di melodie familiari in cui lo spettatore è libero di seguire il proprio filo facendosi suggestionare. Dalle prime collaborazioni con Sergio Leone fino alle composizioni realizzate per Hollywood che lo hanno consacrato come icona mondiale della musica per film. Sarà ospite Omar Bresciani, il cantante pop lirico originario di Seravezza per un’unica e incredibile canzone.

Il cartellone sarà inoltre arricchito dalla presenza del comico Max Angioni, reduce da grandi successi come Lol – Chi ride è fuori, Italia’s Got Talent e Zelig. Il suo spettacolo, Miracolato, richiama gli avvenimenti epici descritti nel Vangelo e li rielabora in chiave comica, raccontando le proprie esperienze, dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare sempre secondo.

Il Mediceo Live Festival è patrocinato dal Comune di Seravezza, dalla Fondazione Terre Medicee e dalla Regione Toscana.

Questa, nel dettaglio, la programmazione di Mediceo Live Festival:

4 Agosto CHIELLO | BNKR 44 | 43. Nove | Oh Baro

5 Agosto MAX ANGIONI

8 Agosto MORRICONE FILM HISTORY| Omar Bresciani | Escodamè Swing Jazz Band

9 Agosto PSICOLOGI | Giulia Mutti