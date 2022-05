MEDICEO LIVE FESTIVAL DAL 4 AL 9 AGOSTO A SERAVEZZA

In programma anche un tributo a Ennio Morricone

LA MANIFESTAZIONE PER I GIOVANISSIMI

SERAVEZZA – Palazzo Mediceo sarà il suggestivo scenario del Mediceo Live Festival, in programma dal 4 al 9 agosto, il grande evento che porterà sul palcoscenico generi musicali molto differenti tra loro, dall’hip hop all’indie rock sino alla musica da film.

È quanto offre l’evento promosso dalla Fondazione Terre Medicee e organizzato dal consulente artistico Battista Ceragioli, con il patrocinio del Comune, che vedrà la partecipazione di artisti della scena indipendente italiana attesi sul palco assieme ad alcuni dei nomi più famosi della musica contemporanea nazionale.

Parteciperanno a questa prima edizione gli Psicologi, il duo rap indie che nel 2019 è stato una vera e propria rivelazione e Chiello, il nuovo enfant terrible della trap il cui secondo disco, Oceano Paradiso, ha ricevuto il plauso di tutta la critica nazionale fino ad ottenere rispettivamente il certificato d’oro FIMI per l’album e il certificato di platino FIMI per il brano Quanto ti vorrei.

Il Mediceo Live Festival, inoltre, offrirà un omaggio a Ennio Morricone le cui composizioni saranno affidate a una straordinaria orchestra di giovani talenti toscani.

Il cartellone sarà arricchito anche dalla presenza del comico Max Angioni, reduce dai successi di Lol, Italia’s Got Talent e Zelig.

“Mediceo Live Festival rappresenta un’altra scommessa di Comune e Fondazione Terre Medicee – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – nell’ottica di uno sviluppo di Seravezza ma anche come contributo alla stagione della cultura e degli spettacoli dell’intera Versilia. Un evento nuovo e che ha soprattutto un target molto giovane al quale vogliamo rivolgerci per un ampliamento di un’offerta che si presenta sempre più eterogenea e interconnessa, in linea con le enormi potenzialità del nostro territorio”.

Cultura, arte, spettacolo, natura, tradizioni sono infatti alcuni dei principali fattori dell’offerta seravezzina che, con questa manifestazione, strizza l’occhio ai giovanissimi.

“Ospitare questo evento – commenta il direttore della Fondazione Terre Medicee, Davide Monaco – significa ampliare il ventaglio delle proposte di quest’area dalla forte caratterizzazione storica e artistica. Una scommessa che abbiamo deciso di accettare certi che il Mediceo, oltre a rappresentare un contesto suggestivo per la manifestazione, possa divenire un ambiente familiare per i più giovani, nella consapevolezza che la cultura non si alimenta di generi distanti tra loro ma cresce proprio in virtù di contaminazioni, aprendo scenari nuovi alla nostra conoscenza”.

Ma in Mediceo live Festival c’è molto di più, ovvero la volontà di veicolare con la musica importanti messaggi a carattere sociale su temi fondamentali come il divertimento sicuro, il consumo consapevole di alcool, il rifiuto di ogni forma di violenza e bullismo, scelte ecosostenibili, l’utilizzo consapevole di internet e dei social network, una sensibilizzazione sul sesso responsabile.

“Riteniamo fondamentale che da parte dell’amministrazione pubblica ci sia un’attenzione particolare ai giovani e alle loro richieste – commenta Battista Ceragioli, promotore dell’evento – perché obiettivo di questa manifestazione è creare un’occasione che coinvolga il comune di Seravezza e l’intera comunità, dove la musica svolga un ruolo essenziale per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei più giovani che potranno trovare nel Mediceo uno spazio musicale rispondente ai gusti di questa fascia generazionale”.

Del resto l’affascinante area medicea si presenta come uno spazio polivalente, tra qualificate mostre, documentazione sulla storia locale, convegnistica, manifestazioni di grande respiro come la recente rassegna di enogastronomia Enolia.

Intanto è stato presentato anche un progetto alla comunità europea che vede la Fondazione Terre Medicee capofila di partner francesi, belgi, spagnoli e maltesi, sul rispetto dei generi attraverso la musica rap.

Questa, nel dettaglio, la programmazione di Mediceo Live Festival:

4 Agosto CHIELLO -BNKR 44 – Band Locale;

5 Agosto MAX ANGIONI – Band Locale;

8 Agosto MORRICONE Film History;

9 Agosto PSICOLOGI – Band Locale.