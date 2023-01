Mediavalle, oltre 300 mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua

Mediavalle, oltre 300 mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua



Prosegue la stretta collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana e l’Unione dei Comuni della

Media Valle: oltre 300 mila euro di manutenzione ordinaria su tratti del Serchio, della Lima e del

Fegana. Nel 2022 sono state circa 1 milione e 500 mila le risorse del PMO



BORGO A MOZZANO – Le partite si vincono in difesa, si usa dire nello sport. Ebbene, si potrebbe applicare

lo stesso principio al territorio: non c’è sviluppo senza prevenzione.

Con questa mentalità, l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, guidata dal presidente Marco

Remaschi, e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, presieduto da Ismaele Ridolfi, mettono in campo un

gioco di squadra per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua.



Circa 306 mila euro (184 mila, decurtate le biomasse) verranno impiegati per la manutenzione ordinaria di

alcuni tratti del fiume Serchio e dei torrenti Lima e Fegana. Nello specifico: 91 mila euro destinati al Fegana,

nel tratto che va dall’intersezione con il Serchio fino a Ponte a Bussato, lato monte, per circa 3 chilometri;

48 mila al Lima, nel tratto che dal Serchio va a Ponte a Serraglio; 45 mila, infine, per vari tratti del Serchio

(Ponte Pari Borgo a Mozzano–Piaggione, Foce Segone, Località Frascone, Bolognana, Turrite Cava).

“In questo modo – afferma il presidente Remaschi – rispondiamo alle richieste dei cittadini sul territorio,

riversando il loro contributo in opere di difesa del suolo. L’obiettivo è quello di cecare di attenuare i pericoli

che derivano dalle forti piogge legate ai cambiamenti climatici, senza però compromettere le

caratteristiche dell’ecosistema fluviale. I lavori prevedono vari interventi mirati, tra cui il taglio della

vegetazione, al fine di diminuire il rischio idraulico”.

Nel 2022, grazie al PMO (Piano di Manutenzione Ordinaria), sono stati fatti lavori per quasi 1 milione e 500

mila euro nell’intera UO (Unità Operativa) Alto e Medio Bacino del Serchio – ovvero nella vasta area che va

dalla Garfagnana all’Appennino Pistoiese, compresa la Media Valle.



“Per il 2023 – conclude Remaschi – abbiamo un PMO, approvato dalla Regione Toscana, con una ingente

somma da distribuire sul territorio sotto forma di manutenzione ordinaria. Il piano risponde alle varie

segnalazioni di criticità pervenute dalla cittadinanza, in collaborazione tra i due enti. Un ringraziamento

particolare va alla grande attenzione che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord presta alla cura del nostro

territorio, con l’applicazione di un piano di manutenzione su base annuale”.