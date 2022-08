Medaglioni di zucchine, patate e provola.

Non ne potete immaginare la bontà, leggeri e uno tira l’altro, quindi vi avviso che nel caso doveste farle per cena non fateli contati.

Per la riuscita della ricetta dovete utilizzare le patate farinose, quelle per gli gnocchi per intenderci, che sono belle compatte.

Volendo potete utilizzare anche altri tipi di verdure oppure fare un bel mix.

I medaglioni possono essere fritte per una versione sfiziosa oppure cotte al forno, per chi desidera una pietanza più leggera e genuina.