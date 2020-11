La saggina è una pianta della famiglia delle Graminacee con una varietà (Sorghum vulgare), utilizzata, oltre che come cereale per l’alimentazione, per fabbricare spazzole e scope in tutte le parti del mondo. Grande importanza nell’economia rurale ha avuto la fabbricazione e la vendita delle scope in saggina: si fabbricavano nelle stalle durante l’inverno e si portavano a vendere nei mercati ambulanti settimanali…