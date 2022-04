MAZZEI E GENEMISI ASSOLUTI A MONTECATINI E PRATO, OTTIMO SIMI AL GIRO DEGLI ETRUSCHI

MAZZEI E GENEMISI ASSOLUTI A MONTECATINI E PRATO, OTTIMO SIMI AL GIRO DEGLI ETRUSCHI

Ottime prove nel fine lungo fine settimana della Liberazione per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Carrara, alla “Corsa dei Marmi”, ottimo secondo posto assoluto per Nicola Vanni, oro di categoria per Luciano Bianchi, argento di categoria per Fabrizio Santi, bronzi di categoria per Marco Sagramoni e Paola Lazzini e buone prove per Mirko Toma, Marco De Nevi, Giovanni Balloni, Federica Pardini e Mauro Matteucci; a Milano, alla “WDM Night”, ottime prove sui 5000 metri in pista all’Arena Civica per Francesco Guerra e Omar Bouamer, rispettivamente in 13’52” (nuovo record personale e record sociale sulla distanza) e 14’19”; a Prato, alla manifestazione “Attraverso i borghi di Vaiano”, ottimo oro assoluto per Elena Genemisi, argenti di categoria per Lorenzo Checcacci e Flavia Cristianini e buona prova per Paolo Cogilli; a Montecatini, al “Trofeo Grazzini”, vittoria assoluta per Juri Mazzei, bronzo assoluto per Daniele D’Andrea, oro di categoria per Marco Osimanti e buone prove per Francesco Fabbri (4 assoluto) e Gianfranco De Santis; al “Giro a tappe degli Etruschi”,

argento di categoria per Roberto Ria e bronzo di categoria per Claudio Simi alla tappa di Venturina, bronzo di categoria per Claudio Simi e buone prove per Pierangelo Simonini (5 assoluto) e Paola Lazzini alla tappa di Baratti, ottimi argento e bronzo rispettivamente per Claudio Simi e Paola Lazzini alla prova di Rio Marina e ottimo oro di categoria per Claudio Simi alla tappa di Populonia; a Riolunato, al “Trail di Riolunato”, buone prove per Luca Linari e Cristina Montagnani; al Mugello, al trail “Ultratrail del Mugello”, buona prova per Giulia Bordina; a Bonelle, alla “Maratonina del Partigiano”, ottimo argento assoluto per Marco Bonacchi e buone prove per Giacomo Bruschi (6 assoluto), Alice Parducci, Fabio Belletti, Carmine Tommaselli e Manuel Tilocca; a Sesto Fiorentino, al “Trofeo Frosali”, ottimi argento e bronzo rispettivamente per Barbara Casaioli e Flavia Cristianini e buona prova per Paolo Cogilli; a Prato, al “Trail del Salame”, buona prova per Simone Carlini; a Modena, al “Trofeo Liberazione”, buone prove per sui 1500 metri in pista per Stefano Bascherini e Filippo Baldini; a Padova, alla “Maratona Citta’ di Padova”, buona prova per Giacomo Pasquini; a Sarnico, alla “Sarnico – Lovere Run”, ottima prova per Luca Tocca (5 assoluto); a Numana, alla “Mezza Maratona Citta’ di Numana”, buona prova per Nicola Cappelli; a Madrid, alla corsa locale di 10 km, buona prova per Daniele Sandroni