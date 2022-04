Maxi uovo di Pasqua donato alla Pediatria di Lucca

Lucca, 16 aprile 2022 – Altra gradita donazione alla Pediatria dell’ospedale di Lucca. E’ stato infatti recapitato al “San Luca” un uovo di Pasqua di 10 chilogrammi da parte di Gino Donnarumma in memoria della cara Antonietta.

La consegna è avvenuta alla presenza della responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, della coordinatrice infermieristica Paola Gianni e di altri operatori della struttura.

La dottoressa Vaccaro, a nome di tutto il personale Asl, ha espresso un sentito ringraziamento per questo gesto solidale, sicuramente molto apprezzato anche da parte dei bambini presenti in questi giorni in Pediatria.

Nella foto il personale di Pediatria con il maxi uovo