Divampato un enorme incendio in un’azienda di San Giuliano Milanese che si occupa di recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Nel rogo 6 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Si teme un disastro ambientale

Momenti di angoscia e paura a San Giuliano Milanese (Milano): in tarda mattinata è divampato un enorme incendio nello stabilimento Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Nell’incidente dell’impianto, che si trova nella zona industriale di via Monferrato, sei persone sono rimaste ferite e intossicate; un 43enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale e adesso sta lottando fra la vita e la morte a causa delle gravi ustioni riportate.

Al momento le squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezzza la zona, mentre gli edifici vicini sono stati evacuati. Nello stabilimento, da cui si è innalzata una densa nube di fumo nero, stanno bruciando migliaia di litri di solvente, il che significa che potremmo essere di fronte all’ennesimo disastro ambientale.

Per proteggere la salute dei residenti dell’area il sindaco di San Giuliano Milanese ha invitato tutti a restare in casa con le finestre chiuse.

Tutto è iniziato poco dopo le 10, quando sono avvenute una serie di esplosioni all’interno dell’impianto. Diversi residenti hanno riferito di aver sentito dei forti boati. Le cause dello spaventoso rogo restano ancora da accertare.

Arpa Lombardia ha subito attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo. “Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell’incidente e i relativi impatti ambientali” fa sapere l’Arpa.