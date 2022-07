Maxi concerti solo nel fine settimana

Non si può bloccare una città per un concerto! Non esiste ! Non si può non andare a lavoro perché le strade sono chiuse ! Non si può non ricevere un cliente perché L ufficio è irraggiungibile! I maxi concerti vanno fatti nel fine settimana, quando presumibilmente si creano meno disagi ai cittadini e a chi lavora! Non si tratta di essere contro il summit festival ma contro la cattiva organizzazione che non tiene conto che il pane quotidiano non lo paga né Mimmo ne blanco. g