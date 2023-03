Maurizio Verona : ’In estate la colonia marina per i bambini di Stazzema’

Adesso è ufficiale: la colonia estiva si farà’: il Sindaco di Stazzema annuncia l’accordo con il Comune di Seravezza per lo svolgimento della colonia nella spiaggia per la colonia marina per la prossima estate in disponibilità del comune vicino. Il servizio era stato sospeso nel periodo della pandemia per motivi legati non solo alla necessità di distanziamento, ma anche alle limitazioni necessarie sui trasporti. Il Comune di Stazzema torna ad organizzare laddove lo aveva fatto per molti anni. Il servizio funzionerà per il mese di luglio e nei prossimi giorni verranno forniti i dettagli della organizzazione degli accessi al servizio.

‘ Occorre per prima cosa ringraziare il Comune di Seravezza che ci mette a disposizione gli spazi che hanno in concessione’, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ‘era importante ripartire e come avevamo promesso i ragazzi e i bambini di Stazzema potranno nel prossimo mese di luglio avere accesso alla colonia. Si uniscono in questo modo mare e montagna e si offre una opportunità a quelle famiglie che durante il mese estivo per motivi familiari e lavorativi non possono accompagnare i ragazzi. La spiaggia ha un valore terapeutico per i bambini soprattutto nell’età della crescita quando la permanenza al mare ha effetti benefici. Poi vi è un aspetto di socialità di queste iniziative perché si impara a stare assieme in un ambiente in cui ci si diverte, ma anche si opera all’interno di regole . Nei mesi scorsi abbiamo chiesto alle famiglie se ci fosse un apprezzamento per questa iniziativa e abbiamo avuto un ottimo riscontro che ci ha indotto a chiudere i contatti che avevamo iniziato con un accordo che abbiamo raggiunto in queste ore . la colonia estiva si affiancherà ad altre iniziative che consentono di vivere comunque, una esperienza importante come quello dei servizi di aggregazione estivi’

Stazzema, 18 marzo 2023