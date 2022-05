MATRIMONI AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE, ADESSO È POSSBILE CANDIDARSI COME LUOGO DOVE CELEBRARE IL RITO CIVILE

I luoghi destinati alle celebrazioni dei matrimoni dovranno presentare le seguenti caratteristiche: essere ubicati nel comune di Massarosa, essere dotati di un accesso garantito per i soggetti portatori di handicap, essere agibili/abitabili in base alle disposizioni normative vigenti, essere fruibili tutto l’anno, disporre di aree circostanti fruibili liberamente, sono escluse le abitazioni private. Ma non solo, il richiedente dovrà garantire anche alcuni servizi come la disponibilità all’apertura dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, previo accordo con i nubendi, che abbiano intenzione di visionare detti luoghi prima della celebrazione, l’installazione di un impianto audio con sottofondo musicale idoneo al rito da concordarsi con i nubendi e la presenza di un tecnico-fonico, in occasione della cerimonia, che ne garantisca il perfetto funzionamento ed alcuni arredi come tavolo e sedie in stile adeguato e fattura decorosa ed ovviamente non sarà possibile organizzare altri eventi e manifestazioni in concomitanza della celebrazione.