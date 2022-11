MASSAROSA UN NATALE DI EVENTI IN TUTTE LE FRAZIONI

E poi gli eventi si parte domenica 4 dicembre a Piano di Conca con il mercatino dalle 10 alle 20. Giovedì 8 dicembre a Stiava ancora stand natalizi in centro dalle 10 alle 20 con animazione, scuole di ballo e la fantastica casa di Babbo Natale. A Massaciuccoli lo stesso giorno tutti ad addobbare l’albero insieme per apprezzarne la vera magia. Nel weekend successivo protagonista Piano di Mommio con la “Merry Walk”, camminata natalizia al tramonto sabato 10 e il mercatino di natale dalle 10 alle 20 domenica 11. Sempre domenica 11 dicembre ma a Bozzano tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente dalle 17.30 mentre il sabato 17 alle 21 nella Chiesa di Santa Caterina e Prospero “Concerto di Natale” del Corpo Musicale G. Puccini con la partecipazione della scuola di musica. A Montigiano il 13 dicembre Festa del patrono Santa Lucia e domenica 18 mercatino tipico natalizio dalle 11.30 . Arte ingegno e soffitte in piazza in versione natalizia il 17 dicembre a Bargecchia dalle 10 alle 19. Sabato 17 dicembre ore 14 e 30 a Gualdo “Babbo Natale in cantina”…porta la tua letterina. A Massarosa capoluogo mercatino di natale domenica 18 e a partire dalle 16.00 torna anche il Presepe Vivente. Venerdì 23 alle 17.30 Accensione dell’Albero di Natale e canti natalizi in Piazza della Chiesa. Il calendario natalizio si chiude a Quiesa con il concerto del 26 della filarmonica “La Sorgente” nella chiesa dei SS. Stefano e Michele alle 17.