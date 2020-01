Ufficio tributi, trasloco in corso al palazzo Sermas

Lo sportello riapre al pubblico venerdì 31 gennaio

Riapre venerdì 31 gennaio l’ufficio tributi del Comune di Massarosa. Per permettere di concludere le operazioni di trasloco avviate lunedì, lo sportello rimarrà chiuso, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, anche mercoledì 29 gennaio.

Da venerdì 31 gennaio lo sportello per il pubblico e gli uffici comunali troveranno spazio nei locali del palazzo Sermas di via Papa Giovanni XXIII. La scelta va a rispondere ad una doppia esigenza. Da una parte la richiesta dell’ufficio tributi di essere ubicato accanto all’ufficio anagrafe per una magigore efficienza e per comodità dei cittadini che usano il servizio. Dall’altra la necessità palesata da parte della nuova dirigente dell’istituto comprensivo 1 di avere più spazi per la scuola.

Il nuovo ufficio tributi, assieme all’ufficio Ica, da venerdì tornerà pienamente operativo, coi soliti orari (martedì 9/13, mercoledì 15/17, venerdì 9/13), al piano terra del palazzo di via Papa Giovanni XXIII. Una volta svuotati i locali della scuola si procederà alla loro sistemazione per renderle idonee alle attività didattiche.

Oltre all’ufficio tributi in corso altri spostamenti. Per ottimizzare al massimo gli uffici drasticamente sotto organico nel palazzo Sermas di via Papa Giovanni XXIII l’ufficio ambiente viene spostato accanto all’ufficio tecnico al primo piano; lo sportello per le attività produttive (Suap) viene trasferito al secondo piano.