Massarosa, tutti i divieti alla circolazione sul territorio in occasione delle giornate dei santi e dei defunti

Definiti i divieti alla circolazione su tutto il territorio comunale in occasione delle festività dei santi e dei defunti.

A Massarosa capoluogo, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre pv, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul piazzale antistante e in fregio al muro di cinta del cimitero.

A Quiesa, nei medesimi giorni, senso unico di marcia sulla via Giovanni XXIII° con direzione chiesa-cimitero e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, nel tratto compreso tra la via Amos Paoli e il civico 106, mentre nel tratto restante a salire il divieto insisterà solo sul lato sinistro. Senso unico di marcia con direzione a salire, anche sulla via Gian Luca Spinola, e il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro dall’incrocio con la via Papa Giovanni XXIII° fino alla prima diramazione a destra che costeggia i campi da tennis.

A Piano di Mommio, sempre nei soliti giorni, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla via Marconi sul lato sinistro a salire nel tratto compreso tra la SS 439 via Sarzanese e il cimitero.