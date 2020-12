MASSAROSA – TURISMO GREEN E CULTURALE

Progetto di recupero e rilancio del tratto Massarosese della Via Francigena, tassello di progetto più ampio di recupero della sentieristica

Novità in arrivo per il tratto massarosese della via Francigena, tra Gualdo e Valpromaro. Il sentiero sarà infatti oggetto di un importante intervento dell’Amministrazione Comunale, programmato per il 2021 che prevede interventi di messa in sicurezza del sentiero, consolidamento di parte del fondo calpestabile, regolarizzazione della banchina stradale ed eventuale realizzazione di piccoli tratti di marciapiede e attraversamenti pedonali, installazione di staccionate e corrimano.

“Quest’azione ci permetterà di rendere maggiormente fruibile e rilanciare il tratto della via Francigena che attraversa il nostro territorio – spiega il Sindaco Alberto Coluccini – un’opportunità per i nostri cittadini ed ovviamente anche per i turisti. I lavori rientrano in una più ampia programmazione di recupero dei nostri sentieri collinari a cui la mia amministrazione sta lavorando per un turismo green e destagionalizzato rispetto al periodo balneare”.

“La via Francigena è un luogo riconosciuto della cultura ed un ottimo strumento di promozione turistica – commenta l’assessore alla cultura ed al turismo Michela Dell’Innocenti – una volta recuperato il sentiero lavoreremo alla sua valorizzazione perchè sia un ulteriore elemento di eccellenza nell’offerta turistica e culturale di Massarosa”.