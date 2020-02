Massarosa – Scrutatori, priorità ai disoccupati

La domanda presentata per il Referendum Costituzionale varrà anche per le prossime elezioni regionali che, presumibilmente, si terranno a fine maggio. Pertanto la domanda è unica per entrambe le tornate elettorali. Nel caso in cui le domande di disponibilità superino il numero necessario per la costituzione dei seggi in occasione del referendum, gli esclusi avranno priorità in occasione delle elezioni regionali.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 25 febbraio 2020 per email ordinaria all’indirizzo m.parducci@comune.massarosa.lu.it, tramite posta certificata all’indirizzo comune.massarosa@postacert.toscana.it o direttamente all’Ufficio Elettorale nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30). Il modulo per aderire è reperibile presso l’ufficio anagrafe e sul sito internet del Comune.