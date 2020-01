 MASSAROSA – Lavori alla rete Enel sabato 18 gennaio

In particolare gli interventi (e i relativi disagi per il distacco provvisorio della corrente) riguarderanno alcune utenze di via Vallecava, via Cenami, via Pieruccia, via Roma, via Frantoio, via del Pastore, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via San Jacopo, via Mulinello, via Pioppaccio, via Pellegrini, via Chiesa San Jacopo, Corte Adami, piazza Taddei, via Giardino e piazza Marconi.

Durante gli interventi (previsi tra le ore 9 e le ore 15 del 18 gennaio) l’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: pertanto Enel invita a non commettere imprudenze ed evitare di utilizzare gli ascensori.

Nello stesso lasso di tempo, per permettere i lavori di manuntezione e messa in sicurezza della cabina secondaria di Enel Distribuzione, sarà chiusa alla circolazione e vietata la sosta in via del Molinello a Massarosa