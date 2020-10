Massarosa – L’amministrazione sta trovando soluzioni positive per il servizio mense scolastiche

“L’amministrazione comunale di Massarosa, a partire dal sindaco, è impegnata con tenacia per risolvere le problematiche relative ai servizi scolastici del territorio”: con una nota l’amministrazione Coluccini fa il punto sulle vicende che riguardano gli istituti comprensivi massarosesi che avevano indetto nei giorni scorsi una riunione per analizzare i servizi ancora mancanti e a cui aveva partecipato lo stesso sindaco Coluccini. “Fa stupore – si legge nella nota – continuare a leggere prese di posizione sull’argomento, talvolta anche di addetti ai lavori, che dimenticano di rilevare due particolari tutt’altro che secondari.

Ovvero che l’attuale stato dei servizi a Massarosa è frutto di quanto prodotto negli anni di amministrazione in cui non era in carica l’attuale giunta, che si è vista gravata del peso di scelte avventate compiute in precedenza e a cui sta provando con tutte le sue forze e nell’interesse della nostra comunità a porre rimedio; ma è altrettanto singolare notare come sulla questione delle mense si continui a mistificare la realtà: anziché sottolineare come sia stato individuato un percorso per far ripartire le stesse, sino a poco tempo fa considerate un servizio ormai non più disponibile, si continuano a sviluppare polemiche che paiono dettate soltanto da motivazioni, almeno in alcune circostanze, semplicemente pretestuose. La realtà dice che le mense ripartiranno: è un risultato tutt’altro che scontato, il resto è solo sterile polemica politica”

“I tempi per individuare una soluzione – prosegue la nota – si sono allungati anche per adeguare le soluzioni sul tavolo ai numerosi decreti ministeriali che hanno più volte modificato il quadro normativo in cui muoversi. Siamo giunti all’individuazione di un percorso e a avviare l’iter burocratico per far partire il servizio, con l’impegno massimo affinché questo avvenga nel minor tempo possibile e nel pieno rispetto della legge”.