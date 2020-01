MASSAROSA – Iscrizioni e open day alle scuole del territorio

L’ufficio scuola del Comune di Massarosa rende noto che gli Istituti Comprensivi del territorio hanno aperto le iscrizioni scolastiche alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Entrambi gli istituti effettueranno giornate di Open Day per far conoscere a ragazzi e genitori i plessi. Per il comprensivo 1 sarà possibile visitare le scuole d’infanzia di Pieve a Elici e Piano del Quercione il 13 gennaio dalle 16.45 alle 18-45 mentre quella di Massarosa, Bozzano e Quiesa il 14 gennaio allo stesso orario. Anche per primarie di Quiesa, Massarosa e Piano del Quercione effettueranno open day il 13 gennaio dalle 16.45 alle 18.45 mentre per Bozzano e Pieve a Elici è previsto il 14 gennaio dalle 16.45 alle 18.45. Le scuole medie di Massarosa sono visitabili ed aperte ai genitori il 15 gennaio dalle 17 alle 19.30.

In programma anche incontri di presentazione del piano dell’offerta formativa per il comprensivo 1: il primo è in programma l’8 gennaio alle ore 17 alle medie di Massarosa per i genitori che iscriveranno i figli all’Infanzia, poi ci sarà un’altra riunione il 9 gennaio alle 17 alle scuole medie per chi iscriverà i figli alla Primaria e il 16 gennaio alle 17 sempre alle scuole medie per i genitori degli alunni che frequenteranno le medie. Le iscrizioni online saranno possibili sul sito www.iscrizioni.istruzioni.it dal giorno 7 gennaio. Info alla segreteria della scuola: 0584.977734

In previsione delle iscrizioni anche il comprensivo 2 “Armando Sforzi” garantirà scuole aperte per le informazioni e le curiosità dei genitori. In particolare per la scuola primaria di Stiava l’open day è previsto mercoledì 8 gennaio dalle 16.30 alle 18.30. Poi open day alle primarie di Piano di Conca (9 gennaio dalle 16.30 alle 18.3) e Piano di Mommio (14 gennaio dalle 16.30 alle 18.30). Per le scuole di infanzia gli open day sono in programma a Corsanico il 13 gennaio dalle 16.30 alle 18.30, a Stiava il 17 gennaio dalle 16.30 alle 18.30, a Piano di Conca il 20 gennaio dalle 16.30 alle 18.30, a Piano di Mommio il 21 gennnaio dalle 16.30 alle 18.30. La scuola secondiaria di I grado di Piano di Conca sarà invece aperta al pubblico il 15 gennaio dalle 17 alle 19.

L’ufficio scuola del Comune ricorda inoltre che le iscrizioni ai servizi scolastici di refezione e trasporto, da rinnovarsi annualmente, sono gestite dallo stesso ufficio Scuola del Comune, indicativamente nel periodo tra aprile e giugno.