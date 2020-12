MASSAROSA INCIDENTE STRADALE –

Chiamata delle 16.52 per incidente spettacolare ma senza gravi conseguenze. Uomo (non sappiamo età) a bordo di auto in località Pian di Conca –

Massarosa Via Emilia Nord (all’altezza del ristorante “Giusto di sale”) è andato fuori strada finendo in un fosso in cui è presente anche un po’ d’acqua.

La vettura si è anche ribaltata e l’uomo è rimasto incastrato dentro, ma non ha riportato gravi lesioni, tanto che è stato portato al Versilia in codice giallo.

Intervenuti automedica est, misericordia di Massarosa, vigili urbani e vigili del fuoco