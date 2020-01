Massarosa – Festività e gare: i giorni di chiusura della piscina comunale

L’ufficio sport del Comune di Massarosa avvisa gli utenti delle chiusure in vista per festività o manifestazioni sportive per quanto riguarda la piscina comunale “Giovanni Frati” di Massarosa gestita dalla società Aquatica.

L’impianto di nuoto resterà chiuso per la festività dell’Epifania l’intera giornata di lunedì 6 gennaio.

La piscina resterà chiusa per manifestazioni sportive il pomeriggio di sabato 11 genaio (dalle 13.30 in poi) e l’intera giornata di domenica 12 gennaio.

La piscina non sarà aperta al pubblico per le normali attività sportive neanche domenica 19 gennaio per un’altra gara sportiva. Chiuderà invece prima del solito (alle 13.30) sabato 25 gennaio per poi rimanere chiusa per gare l’intera giornata di domenica 26 gennaio. Infine, lunedì 27 gennaio l’ape

rtura al pubblico sarà garantita dalle ore 10 del mattino.