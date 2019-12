Massarosa dice no ai botti di Capodanno,

ecco l’ordinanza del sindaco Coluccini Per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e del riposo delle persone, per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali il COMUNE DI MASSAROSA ha disposto IL DIVIETO di utilizzo di fuochi d’artificio,

di ogni genere, limitatamente ai seguenti luoghi:

-in prossimità di scuole di qualsiasi ordine e grado e in adiacenza a tali luoghi;

in piazze, strade o altri luoghi pubblici o d’uso pubblico e in adiacenza a tali luoghi, ivi comprese le fasce di rispetto;

-in prossimità di case di cura, case di riposo, ospedali, uffici ed edifici pubblici, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, zone militari e in adiacenza a tali luoghi;

in prossimità di corsi d’acqua di qualsiasi classificazione, nonché lungo le sponde e le relative fasce di rispetto;

in tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate o comunque rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii. nonché nelle zone protette e contigue

Il divieto vale all’interno del Comune di Massarosa, dal 30/12/2019 al 07/01/2020, fatta salva l’esistenza di espresse e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.