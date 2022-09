Nello specifico il progetto prevede tra i vari interventi l’aumento delle corsie, dalle sei attuali ad otto, dei servizi igienici, con una nuova pavimentazione e nuovi infissi, l’ampliamento dei locali spogliatoi, un ascensore per rendere fruibili anche le tribune ed un nuovo impianto fotovoltaico per rendere la piscina sempre più efficiente anche dal punto di vista energetico. Previsti anche parcheggi esterni per persone con disabilità. Ma non solo, nel progetto anche la creazione di un “percorso salute” ovvero una palestra all’aperto per avvicinare le persone ipovedenti all’attività sportiva e la messa in opera all’interno dello spazio retrostante la piscina, dedicato al solarium di una piscina ad uso riabilitativo e terapico. Obiettivo generale la completa agibilità e fruibilità dell’impianto per le persone con disabilità, rivedendo ed ampliando gli spazi e le opportunità attraverso opere di manutenzione straordinaria e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Costo complessivo finanziato dal PNRR euro 3.762.422,13.